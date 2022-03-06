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Синьо-жовті прапори й тисячі людей. У Новій Каховці проходить мітинг проти окупантів (відео)

Юлія Гаврилюк
6 березня, 12:07
Організатори просили максимально поширити інформацію про мітинг серед мешканців Нової Каховки

Люди виходять на мітинги проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області в тимчасово окупованій Новій Каховці проходить мітинг проти російських загарбників.

Про це пише Telegram-канал "PavlovskyNews".

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Багатотисячний протест проти окупантів розпочався об 11:00 на вулиці Першотравневій біля кінотеатру "Юність".

Люди вийшли на вулиці з українськими прапорами та співають гімн.

"Враховуючи відсутність доступу до українських ЗМІ, організатори просили максимально поширити інформацію про мітинг серед мешканців Нової Каховки", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні 6 березня

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