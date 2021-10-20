Ситуация ухудшается: в каких зонах карантина находятся области Украины

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 20 октября в Украине в оранжевой зоне находятся 14 областей и Киев. В красной и желтой зоне карантина – по пять областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

За 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6658010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

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