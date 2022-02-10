Ситуация ухудшается. В Украине осталась только одна желтая зона

В Украине усиливают карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 10 февраля желтых почти не осталось.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Теперь в желтой зоне карантинных ограничений находится только Полтавская область. Еще два региона – красные. Остальные – в оранжевой зоне.

Карантинные зоны в Украине

Желтая:

Полтавская область.

Красная:

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Ровенская область;

Ивано-Франковская область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Карантинные зоны 10 февраля. Скриншот с сайта Минздрава

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Еще три области скоро станут красными

В Украине с 11 февраля расширяется красная карантинная зона. Туда переводят Закарпатскую, Луганскую и Хмельницкую области.

Такое решение 8 февраля было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Статистика ухудшается

За прошедшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, что на 3 тысячи больше, чем днем ранее.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4128 человек;

летальных исходов – 280;

поправилось – 16 628 человек.

Больше новых случаев в Одесской области – почти 4 тысячи. Среди лидеров также Киев (3880 случаев), Житомирская (2602) и Днепропетровская (2420) области.

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