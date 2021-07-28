Скандал с Брагарем и полицией. На патрульных завели два дела – подробности

Пока официального ответа от копов нардеп не получил, а про выговор патрульным узнал из новостей

В ГБР начали расследования по факту вымогательства и превышения обязанностей. Коллаж "Сегодня"

На патрульных, которые остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря и отправили его сдавать тест на наркотики, начали два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий.

Об этом рассказал сам депутат, пишет "Гордон".

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Он отметил, что сам скандал завершился еще 10 июля, когда экспертиза показала отсутствие наркотиков у него в крови и протокол аннулировали.

"Тогда же полицейские узнали, что я – народный депутат. И то, не от меня, а от моего помощника. Потому что, когда я с ними разговаривал, вел себя как рядовой гражданин, не размахивал ксивой, не был на блатных номерах", - сказал Брагарь.

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После этого инцидента он написал жалобы в Нацполицию и в ГБР. Депутат утверждает, что копы с выключенными камерами требовали у него взятку. Пока официального ответа от полиции не получил, а о том, что инспекторам вынесли выговор, узнал из новостей.

"В ГБР открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Эти дела не закрывались, насколько мне известно. Я ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля. Его еще пока не опрашивали. Будем следить и ждать результатов расследования", – добавил чиновник.

Напомним, Брагаря остановили якобы из-за неработающей подсветки заднего номера на авто.

Также ранее произошел скандал с еще одним нардепом – Александром Юрченко. Он совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля. Оказалось, что нардеп был под наркотиками – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.