Скандал с избиением журналистов в Киеве – появилась первая реакция

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отреагировал / Коллаж "Сегодня"
Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отреагировал на ситуацию с нападения на съемочную группу "Схем".В посте на Facebook он извинился перед журналистами.
Об этом идется на Facebook-страничке Евгения Мецгер.
Это стало для меня шоком
"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. События, которые произошли в моем рабочем кабинете, стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание "Схемы" Кирилла овсяная и Александра Мазура", – идется в сообщении.
История нападения
В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" во время интервью напал Мецгером из-за не понравившегося одного из их вопросов.
сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.
по информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.
полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Позже Евгений Мецгер написал заявление на увольнение и сложил свои полномочия пока идет расследование. По заявлению журналистов уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности начали 4 октября.
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