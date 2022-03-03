Сколько ракет запустили по Украине с территории Беларуси – данные Пентагона

Бомбардировка украинских городов продолжается / Коллаж "Сегодня"

Пентагон внимательно следит за ракетами, которые выпускаются по Украине как со стороны преступного государства Россия, так и со стороны ее союзника Беларуси. Пятая часть ракет, которые уже ударили по жилым домам, военным объектам и инфраструктуре Украины запущены с белорусской территории.

Об этом сообщает CNN.

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Данные мониторинга

Министерство обороны США сообщило, что 70 из 480 уже выпущенных по Украине ракет за первую неделю войны запустили из Беларуси.

Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет. Из них 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые российские оккупанты доставила в Украину. Еще 160 ракет запустили с территории России, 70 — из Беларуси и 10 — с кораблей российского флота в Чёрном море.

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