Скоро не будет и желтых? Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

В желтой зоне адаптивного карантина находятся только две области / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 2 ноября в Украине в желтой зоне остались только две области. Большинство регионов находятся в красной зоне.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кто входит в красную зону

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская

Кто входит в оранжевую зону

Винницкая

Волынская

Полтавская

Тернопольская

Харьковская

Черкасская

Черновицкая

Кто входит в желтую зону

Кировоградская

Закарпатская

Критическим считается если загруженности кроватей с кислородом – более 65%. В Закарпатской области загруженность кроватей с кислородом составляет 56,6%, в Кировоградской области – 40%.

Статистика COVID-19 в Украине

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

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