Скоро не будет и желтых? Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

В желтой зоне адаптивного карантина находятся только две области / Коллаж "Сегодня"
По состоянию на 2 ноября в Украине в желтой зоне остались только две области. Большинство регионов находятся в красной зоне.
Об этом сообщает Минздрав.
Кто входит в красную зону
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская
Кто входит в оранжевую зону
- Винницкая
- Волынская
- Полтавская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черкасская
- Черновицкая
Кто входит в желтую зону
- Кировоградская
- Закарпатская
Критическим считается если загруженности кроватей с кислородом – более 65%. В Закарпатской области загруженность кроватей с кислородом составляет 56,6%, в Кировоградской области – 40%.
Статистика COVID-19 в Украине
За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).
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