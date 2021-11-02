Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев, 700 летальных

В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

Данные за сутки / Фото: Минздрав

273 307 человек вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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