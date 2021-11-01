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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пока больным ищут место в реанимации, здоровые подделывают сертификаты. Какая ситуация с COVID-19 в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 11:11
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За прошедшие сутки в Украине умерли 298 COVID-больных
Ситуация с COVID-19 в Украине / Коллаж "Сегодня"
Ситуация с COVID-19 в Украине / Коллаж "Сегодня"

Инфекционные больницы Украины переполнены COVID-больными, но при этом наша страна остается одним из мировых производителей поддельных ковид-сертификатов.

Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).

Ситуация в больницах страны для COVID-больных

В Черновцах заполнены реанимации всех больниц, в которых лечат больных на COVID-19. Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.

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Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 4. В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.

Кто входит в красную зону

  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская

Кто входит в оранжевую зону

  • Винницкая
  • Волынская
  • Полтавская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Черновицкая

Кто входит в желтую зону

  • Кировоградская
  • Закарпатская

Украина на пороге локдауна
Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Киев усилил карантин

Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.", – говорится в сообщении.

Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.

Новые ограничения в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине

В Украине 31 октября сделали 117 818 прививок против коронавируса. С начала массовой вакцинации против COVID-19 в Украине сделали 10 245 775 прививок.

До введения красной зоны в столицеосталось меньше суток. Очереди на вакцинацию от коронавируса растут. В первую очередь вакцинируют тех, кто по записи.

Фото: Игорь Серов
Фото: Игорь Серов

Фото: Игорь Серов
Фото: Игорь Серов

В киевском метро заметили наклейки "Вакцинация убивает". Вагоны метро увешены наклейками с надписью "Ковид ложь. Вакцинация убивает". Наклейки заметили в вагонах метро на красной ветке.

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