Пока больным ищут место в реанимации, здоровые подделывают сертификаты. Какая ситуация с COVID-19 в Украине

Инфекционные больницы Украины переполнены COVID-больными, но при этом наша страна остается одним из мировых производителей поддельных ковид-сертификатов.
Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19, – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Далее по теме
Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).
Ситуация в больницах страны для COVID-больных
В Черновцах заполнены реанимации всех больниц, в которых лечат больных на COVID-19. Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.
Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 4. В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.
Кто входит в красную зону
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
Кто входит в оранжевую зону
- Винницкая
- Волынская
- Полтавская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черкасская
- Черновицкая
Кто входит в желтую зону
- Кировоградская
- Закарпатская
Киев усилил карантин
Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.", – говорится в сообщении.
Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.
Новые ограничения в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.
Вакцинация в Украине
В Украине 31 октября сделали 117 818 прививок против коронавируса. С начала массовой вакцинации против COVID-19 в Украине сделали 10 245 775 прививок.
До введения красной зоны в столицеосталось меньше суток. Очереди на вакцинацию от коронавируса растут. В первую очередь вакцинируют тех, кто по записи.
В киевском метро заметили наклейки "Вакцинация убивает". Вагоны метро увешены наклейками с надписью "Ковид ложь. Вакцинация убивает". Наклейки заметили в вагонах метро на красной ветке.