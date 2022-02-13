Несмотря на открытое небо. SkyUp временно прекращает продажу билетов

Украинцы временно не смогут купить билеты на самолет SkyUp / Фото: Коллаж: Сегодня
Крупнейшие мировые страховые компании 12 февраля сообщили украинским авиаперевозчикам, что за 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной. Теперь лизингодатели требуют вернуть все их самолеты в ЕС. Компания SkyUp прекращает продажу билетов с 14 по 16 февраля.
Об этом сообщает SkyUp.
Такое решение страховые компании приняли из-за риска вторжения РФ. Также лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.
"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - сказал гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.
Директор страховой компании "Экспо страхование" Анатолий Иванцив рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что ограничения страхования касаются только военных рисков по договорам ответственности и страхованию КАСКО. Все остальные риски по-прежнему покрываются.
Что писали о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.