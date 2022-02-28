Следующие 24 часа станут решающим периодом для Украины — Зеленский

Зеленский заявил, что сейчас идет решающее время для Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.
Детали разговора
Премьер-министр высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента Зеленского перед лицом таких бед. "Сопротивление украинского народа было героическим", — сказал Джонсон.
Президент Зеленский считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины. Джонсон в свою очередь сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников Украины.
Лидеры договорились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр снова подчеркнул, что Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины.
Украина подала в суд на РФ
Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.