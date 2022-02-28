Следующие 24 часа станут решающим периодом для Украины — Зеленский

Зеленский заявил, что сейчас идет решающее время для Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

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Детали разговора

Премьер-министр высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента Зеленского перед лицом таких бед. "Сопротивление украинского народа было героическим", — сказал Джонсон.

Президент Зеленский считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины. Джонсон в свою очередь сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников Украины.

Лидеры договорились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр снова подчеркнул, что Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины.

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