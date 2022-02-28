Наступні 24 години є вирішальним періодом для України — Зеленський

Зеленський заявив, що зараз йде вирішальний час для України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомили в пресслужбі британського прем'єра.

Реклама

Деталі розмови

Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. "Опір українського народу був героїчним", — сказав Джонсон.

Президент Зеленський вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України. Джонсон своєю чергою сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України.

Лідери домовилися підтримувати тісні контакти. Прем'єр-міністр знову наголосив про тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.

Реклама

України подала до суду на РФ

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.