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Наступні 24 години є вирішальним періодом для України — Зеленський

Володимир Козир
28 лютого, 04:16
Президент України поговорив з британським прем'єром

Зеленський заявив, що зараз йде вирішальний час для України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомили в пресслужбі британського прем'єра.

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Деталі розмови

Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. "Опір українського народу був героїчним", — сказав Джонсон.

Президент Зеленський вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України. Джонсон своєю чергою сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України.

Лідери домовилися підтримувати тісні контакти. Прем'єр-міністр знову наголосив про тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.

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України подала до суду на РФ

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

  • пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", — йдеться у повідомленні.

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