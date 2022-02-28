Наступні 24 години є вирішальним періодом для України — Зеленський

Зеленський заявив, що зараз йде вирішальний час для України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомили в пресслужбі британського прем'єра.
Деталі розмови
Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. "Опір українського народу був героїчним", — сказав Джонсон.
Президент Зеленський вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України. Джонсон своєю чергою сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України.
Лідери домовилися підтримувати тісні контакти. Прем'єр-міністр знову наголосив про тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.
України подала до суду на РФ
Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", — йдеться у повідомленні.