Зеленський розкрив деталі розмови з Лукашенком перед початком переговорів з Москвою

Невизнаний президент дав обіцянку, коли у бік України було випущено ракету "Іскандер"

Лукашенко пообіцяв. Подивися / Колаж "Сьогодні"

Очікується початок переговорів України з представниками країни агресора, яка розв'язала війну в нашій країні 24 лютого, та її сателіта. Перед цим президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський розповів про деталі розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомив Офiс президента України.

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"У мене пройшла телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним довго. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гелікоптери летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб в Україну йшли війська з Білорусі. І він мене запевнив у цьому. Моє завдання як президента – захистити країну. І ви побачили протягом цих днів, як ми це виконуємо. Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'ять, наголошую, без жодних умов", – заявив Зеленський.

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