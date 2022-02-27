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Зеленський розкрив деталі розмови з Лукашенком перед початком переговорів з Москвою

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27 лютого, 19:27
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Очікується початок переговорів України з представниками країни агресора, яка розв'язала війну в нашій країні 24 лютого, та її сателіта. Перед цим президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський розповів про деталі розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомив Офiс президента України.

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Заява

"У мене пройшла телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним довго. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гелікоптери летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб в Україну йшли війська з Білорусі. І він мене запевнив у цьому. Моє завдання як президента – захистити країну. І ви побачили протягом цих днів, як ми це виконуємо. Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип'ять, наголошую, без жодних умов", – заявив Зеленський.

Обстановка

  • Російські війська не змогли взяти Київ, зазнали численних поразок і величезних втрат. Це змусило окупантів піти у тактичний відступ.
  • До початку переговорів з території Білорусі у Житомир прилетіла ракета "Іскандера".
  • У самій Білорусі, де 27 лютого відбувається референдум щодо змін у Конституцію, відбулися акції на підтримку України та проти війни. Є затримані.
  • Президент Володимир Зеленський закликав білорусів схаменутися, оскільки тепер вони явно показують недружнє ставлення – з території Білорусі йде техніка та летять ракети. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

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