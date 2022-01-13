Сломаны череп и бедра: в каком состоянии трехлетние двойняшки, родители которых погибли в ДТП в Харькове

Двое детей в больнице в стабильно тяжелом состоянии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Трехлетние мальчик и девочка, которые выжили в аварии в Харькове 12 января, получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

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В каком состоянии дети

Мальчик: диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку.

диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку. Девочка: переломы обоих бедер.

Уже проведены необходимые нейрохирургические и хирургические операции, состояние детей стабильно тяжелое. 13 января к ним приедут травматологи из городской клинической больницы №17, которые также окажут помощь.

С кем будут жить ребята после смерти родителей

Это дети из харьковской семьи, они живут на улице Натальи Ужвий. У них есть две бабушки, которые дежурят в данный момент в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им там разрешено находиться =. Есть также дедушка, тетя.

По данным Харьковского горсовета, над детьми будет оформляться опека со стороны бабушек.

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Как произошла авария

Утром 12 января на Окружной дороге города Харьков водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил едущее навстречу такси. От удара автомобиль такси отбросило в отбойник. В результате погибли водитель Kia и водитель Toyota (авто такси) со своей женой. Двое трехлетних детей таксиста попали в больницу в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что водитель (1990 года рождения) начал работать в службе недавно с конца декабря и арендовал автомобиль. В момент аварии он использовал автомобиль в личных целях и перевозил свою жену (1992 года рождения) с трехлетними двойнями.

Также появилась информация, что водителя автомобиля Kia трижды за осень ловили пьяным за рулем, однако водительские удостоверения не успели отобрать в судебном порядке.

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