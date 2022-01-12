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Дети остались без родителей: новые подробности жуткого ДТП с такси в Харькове (видео)

Анна Бровко Анна Бровко корреспондент Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 января, 14:48
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В результате лобового столкновения автомобиль такси раскрутило и отбросило на отбойник
В автомобиле такси ехали муж с женой и их детьми.
В автомобиле такси ехали муж с женой и их детьми. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности жуткой аварии с автомобилем такси в Харькове. Подробности рассказал в комментарии корреспонденту "Сегодня" очевидец ДТП.

Что произошло

По словам мужчины, который видел ДТП, такси ехало в сторону Пятихаток, а Kia ехала во встречном направлении.

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"Скорее всего, водитель не справился с управлением, машину кинуло в левую сторону на встречную полосу, произошло столкновение. Автомобили двигались со скоростью 70-80 километров в час – скорость относительно небольшая", – рассказал Сергей.

Он объяснил, что автомобиль такси оказался в отбойнике потому, что после встречного удара машину закрутило и откинуло в сторону. А Kia развернулась и стала поперек дороги. Вблизи места аварии остановилось больше 10 машин.

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Место аварии. Фото: "Сегодня"/Анна Бровко

Что с детьми, которые были в салоне

Как известно, в Kia был только водитель. В авто такси был водитель, который вез на заднем сидении женщину с детьми примерно возраста 2-3 года.

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По словам очевидца, у одного ребенка черепно-мозговая травма, а у девочки – что-то с ногой. Детки не были в креслах. Сидели на левой стороне.

Во время госпитализации девочка громко плакала, она была в сознании. Ребенок с черепно-мозговой травмой был в помутненном сознании. У водителя Kia были признаки жизни.

Что говорят медики

В результате аварии погибли двое мужчин и женщина. В реанимацию попали оба ребенка.

Дети в реанимации. Как сообщили медики новостям "Сегодня", состояние детей стабильно тяжелое. Возраст ориентировочно 2 и 3 года:

  • Мальчик: тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб мозга, перелом бедра.
  • Девочка: переломы обоих бедер.

В ДТП погибла супружеская пара

По словам директора службы такси "30-40" Руслана Сайфулина, водитель (1990 года рождения) начал работать в службе недавно, с конца декабря, и арендовал автомобиль. В момент аварии он использовал авто в личных целях и перевозил свою жену (1992 года рождения) с трехлетними двойнятами.

В то же время Сайфулин сообщил, что по предварительным данным, водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил такси.

Также служба такси обещает оплатить похороны своего сотрудника и его жены. Кроме того, оплатят лечение детей. У двойнят остались бабушки и дедушки с обеих сторон (и мамы, и отца).

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