Случайность или убийство? На охоте под Николаевом застрелили экс-военного

Полиция уже открыла уголовное производство. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вблизи Николаева 4 декабря на охоте застрелили человека. 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, от чего скончался.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Погибшим оказался экс-военный, приехавший на охоту вместе со знакомыми. Все они – действующие военнослужащие. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих произвел выстрел и попал в него.
Полиция нарушила производство
По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Правоохранители задержали 48-летнего военного, совершившего смертельный выстрел. Его задержали, а охотничье ружье изъяли.
Сегодня задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Что запрещается на охоте:
- направлять оружие на человека или домашних животных;
- передавать ее в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
- стрелять без надобности;
- охотиться в непозволительных местах и в темное время суток;
- использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.
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