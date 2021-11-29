Целились в дичь. В Черниговской области на охоте застрелили полицейского

Правоохранитель был вне службы и поехал на охоту с тремя товарищами

Инцидент произошел в Черниговском районе 28 ноября. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области на охоте ранили полицейского. Правоохранитель скончался в больнице сегодня около 4 утра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности

28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

Кто виноват

По предварительной информации, во время охоты 39-летний мужчина произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), наказуемое ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Что запрещается на охоте:

направлять оружие на человека или домашних животных,

передавать ее в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив,

стрелять без надобности,

охотиться в неположенных местах и в темное время суток,

использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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