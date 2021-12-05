Випадковість чи вбивство? На полюванні під Миколаєвом застрелили екс-військового

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. / Фото: Колаж: Сьогодні
Поблизу Миколаєва 4 грудня на полюванні застрелили людину. 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, від чого помер.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Загиблим виявився екс-військовий, який приїхав на полювання разом із знайомими. Всі вони – чинні військовослужбовці. Поранення чоловік отримав, коли один із присутніх здійснив постріл та влучив у нього.
Поліція порушила провадження
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Правоохоронці затримали 48-річного військового, який здійснив смертельний постріл. Його затримали, а мисливську рушницю вилучили.
Сьогодні затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Розслідування триває.
Що забороняється на полюванні:
- направляти зброю на людину або свійських тварин;
- передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши;
- стріляти без потреби;
- полювати в недозволених місцях і в темний час доби;
- використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.
Раніше ми писали:
- На полюванні житель села Мала Стратіївка у Вінницькій області підстрелив підлітка. Хлопчику, який дістав поранення, 14 років.
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