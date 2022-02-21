"Слуга" Гурин: Россияне начнут вторжение. Это неизбежно!

Дмитрий Гурин считает войну неминуемой / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Кремль выполняет заранее составленный план по Украине, в который вписывается заседание Совета Безопасности РФ по "Л/ДНР", заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы должны ожидать, что все идет по сценарию. В Кремле такого не бывает, чтобы они собрали Совбез, чтобы он был заранее записан, — а он записан за пять часов до эфира... Суть в том, что если это план и они выполняют его шаг за шагом, то они знают, что в первой половине дня они запишут этот Совбез, а во второй половине дня продемонстрируют его. А это значит, что они будут идти по этому плану далее. Совбез был очень важен для Путина, чтобы всем продемонстрировать, что все эти люди, которые якобы его хотят отравить, боясь за свои активы за границей, все замазаны, чтобы они все сказали: "Мы хотим, давай, Владимир Владимирович", — сказал он.

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Гурин считает, что россияне признают так называемые "республики" на Донбассе и начнут войну против Украины.

"Я уверен, что они признают "Л/ДНР", я постоянно говорю, что они двигаются к войне. И они начнут войну, они начнут вторжение. Мы сейчас все должны думать, как мы будем в этой ситуации себя вести — эвакуировать семьи, идти в территориальную оборону, у каждого свой план. Я считаю, что вторжение и обострение неминуемо. Они будут (действовать — ред.) такими ударами с разных сторон на Украину. И, конечно, они будут признавать "ДНР" и "ЛНР" в границах областей", — заявил он.

О чем говорили на заседании Совбеза РФ

В России прошло заседание Совета безопасности Российской Федерации на тему того, признавать ли независимость самопровозглашенных "республик" на территории Украины.

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Ранее главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – обратились к президенту РФ с просьбой официально признать независимость этих образований. Они попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности". Глава Кремля уверен: если Украина будет принята в НАТО – "угрозы для России многократно возрастут".

По итогу заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по признанию так называемых "республик" будет принято сегодня, 21 февраля.

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Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал хладнокровно работать над деэскалацией ситуации. "Другого пути нет", — сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения об "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за признание псевдореспублик.

Признание Российской Федерацией "Л/ДНР" будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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