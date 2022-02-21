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"Присоединить "Л/ДНР" к России..." Нарышкин шокировал даже Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 17:56
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Главный разведчик РФ эпично оговорился, рассмешив хозяина Кремля
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудили на Совете безопасности, стоит ли признавать так называемые "Л/ДНР" по просьбе их главарей и по обращению депутатов Госдумы.

"Говорите прямо"

Владимир Путин: В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?

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Сергей Нарышкин: Нет, я...

Владимир Путин: Или признавать их суверенитет ("ДНР" и "ЛНР". – Ред.)?

Сергей Нарышкин: Я поддержу...

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Владимир Путин: Говорите прямо.

Сергей Нарышкин: Я поддержу предложение о признании...

Владимир Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо.

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Сергей Нарышкин: Поддерживаю предложение...

Владимир Путин: Так и скажите.

Сергей Нарышкин: Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР"... в состав Российской Федерации.

Владимир Путин: Мы об этом не говорим и этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет?

Сергей Нарышкин: Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Владимир Путин: Хорошо.

Отметим, что Сергей Нарышкин в диалоге постоянно запинался и заикался.

О чем речь

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР". В свою очередь министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений.

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