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СЬОГОДНІ Новини України

"Приєднати "Л/ДНР" до Росії..." Наришкін шокував навіть Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 17:56
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Головний розвідник РФ епічно обмовився, розсмішивши господаря Кремля
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін та директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін обговорили на Раді безпеки, чи варто визнавати так звані "Л/ДНР" на прохання їхніх ватажків та на звернення депутатів Держдуми.

"Говоріть прямо"

Володимир Путін: В іншому випадку ви пропонуєте розпочати переговорний процес?

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Сергій Наришкін: Ні, я...

Володимир Путін: Чи визнавати їх суверенітет ("ДНР" та "ЛНР". – Ред.)?

Сергій Наришкін: Я підтримаю...

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Володимир Путін: Говоріть прямо.

Сергій Наришкін: Я підтримаю пропозицію про визнання...

Володимир Путін: Підтримку чи підтримую? Говоріть прямо.

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Сергій Наришкін: Підтримую пропозицію...

Володимир Путін: Тож і скажіть.

Сергій Наришкін: Так і говорю, так. Підтримую пропозицію про входження "ДНР" та "ЛНР"... до складу Російської Федерації.

Володимир Путін: Ми про це не говоримо і цього не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні?

Сергій Наришкін: Так. Я підтримую пропозицію щодо визнання незалежності.

Володимир Путін: Добре.

Зазначимо, що Сергій Наришкін у діалозі постійно затинався і заїкався.

Про що мова

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР". Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод.

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