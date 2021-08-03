Смерть белоруса Шишова и отмена "карантинных" субсидий – главные новости СЕГОДНЯ

Во вторник Дмитрий Кулеба написал статью для стран Запада, а новоиспеченный глава ВСУ Валерий Залужный не пустил Разумкова в ООС

О чем говорили украинцы 3 августа. Коллаж "Сегодня"

3 августа в Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Виталия Шишова, новый главнокомандующий ВСУ не пустил спикера ВР Дмитрия Разумкова в зону ООС, а глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил Западу, почему не следует слушать президента РФ Владимира Путина.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости вторника.

Смерть Виталия Шишова

Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова нашли мертвым (справа – место преступления). Фото: коллаж "Сегодня"

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез. У полиции есть две версии – самоубийство или умышленное убийство.

Однако приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Еще один друг парня заявил, что Виталия нашли в том месте, где он никогда не бегал – это далеко от дома.

Субсидии выходят из карантина

"Карантинные правила" для субсидий могут отменить / Фото: УНИАН, Сегодня

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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине с 1 октября, если не будет усилен карантин, отменят "карантинные нормы" для субсидий – увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии.

Разумкова не пустили в зону ООС

Залужный (справа) не пустил Разумкова к военным. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не смог попасть в ООС в рамках своей рабочей поездки, потому что новоиспеченный глава ВСУ Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение чиновниками этой зоны.

Такое решение связано с приемом-передачей должности командующего ООС.

Кулеба объяснил Западу, почему не следует слушать Путина

Дмитрий Кулеба призвал США и ЕС не идти на поводу у Путина/коллаж "Сегодня"

Глава МИД написал статью для известного американского издания, в которой призвал прекратить называть Украину и другие страны "постсоветским пространством". Это понятие ошибочно предполагает определенное политическое, социальное и экономическое единство различных государств.