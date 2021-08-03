Смерть білоруса Шишова і скасування "карантинних" субсидій – головні новини СЬОГОДНІ

У вівторок Дмитро Кулеба написав статтю для країн Заходу, а новоспечений глава ЗСУ Валерій Залужний не пустив Разумкова в ООС

Про що говорили українці 3 серпня. Колаж "Сьогодні"

3 серпня в Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Віталія Шишова, новий головнокомандувач ЗСУ не пустив спікера ВР Дмитра Разумкова в зону ООС, а глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив Заходу, чому не слід слухати президента РФ Володимира Путіна.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини вівторка.

Смерть Віталія Шишова

Голову "Білоруського дому в Україні" Шишова знайшли мертвим (праворуч – місце злочину). Фото: колаж "Сьогодні"

3 серпня у Києві знайшли повішеним білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник. У поліції є дві версії – самогубство або навмисне вбивство.

Однак приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було – у хлопця було багато планів на життя. Ще один друг хлопця заявив, що Віталія знайшли у тому місці, де він ніколи не бігав – це далеко від будинку.

Субсидії виходять з карантину

"Карантинні правила" для субсидій можуть скасувати / Фото: уніан, Сьогодні

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні з 1 жовтня, якщо не буде посилено карантин, скасують "карантинні норми" для субсидій – збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії.

Разумкова не пустили в зону ООС

Залужний (праворуч) не пустив Разумкова до військових. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не зміг потрапити в ООС у рамках своєї робочої поїздки, тому що новоспечений глава ЗСУ Валерій Залужний ввів тимчасову заборону на відвідування чиновикамицієї зони.

Таке рішення пов'язане з прийомом-передачею посади командувача ООС.

Кулеба пояснив Заходу, чому не слід слухати Путіна

Дмитро Кулеба закликав США і ЄС не йти на поводу у Путіна/колаж "Сьогодні"

Глава МЗС написав статтю для відомого американського видання, у якій закликав припинити називати Україну та інші країни "пострадянським простором". Це поняття помилково передбачає певну політичну, соціальну і економічну єдність різних держав.