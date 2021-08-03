Не "пострадянський простір". Кулеба пояснив Заходу, чому не слід слухати Путіна

Голова МЗС написав статтю для відомого американського видання, у якій закликав припинити називати Україну та інші країни "пострадянським простором"

Дмитро Кулеба закликав США і ЄС не йти на поводу у Путіна/колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що нарешті слід припинити називати країни, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу у грудні 1991 року, "пострадянським простором", оскільки це поняття хибно припускає певну політичну, соціальну та економічну єдність різноманітних держав.

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Про це голова українського МЗС пише у статті "Україна є частиною Заходу: НАТО та ЄС мають сприймати її саме так" для американського видання Foreign Affairs.

"Найбільше непокоїть те, що використання цього терміну (пострадянський простір. – Ред.) заохочує політиків і громадськість за межами цього регіону дивитися крізь єдину призму на всі країни, які до нього входять. Такий спрощений підхід слугує імперіалістичним намірам Кремля", – впевнений Кулеба.

Путін та "один народ"

Російський Президент Владімір Путін не втрачає жодної нагоди для просування свого хибного історичного наративу про українців і росіян як нібито "один народ", також пише Кулеба. Він нагадав, що його "нещодавній опус у 5,3 тисячі слів" хазяїна Кремля на цю тему навіть став обов’язковим до вивчення серед російських військових.

"Володимир Путін прагне заново зібрати країни колишнього Радянського Союзу та виправити те, що він називає "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя". Але ж для мільйонів людей цього регіону розпад СРСР аж ніяк не був катастрофою. Він був звільненням", – зазначає український міністр.

Що Кулеба порадив Заходу

Кулеба не заперечує, що невдовзі після 1991 року спільна історія певний час ще об’єднувала країни, які повстали на руїнах Союзу, проте наступними десятиріччями вони рухалися вкрай різними траєкторіями і спільний досвід втратив важливість.

Міністр також підкреслив, що Сполученим Штатам та європейським союзникам час:

позбутися погляду на регіон, як просто "пострадянський простір";

інституалізувати місця нашої держави у західному світі;

врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

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Пострадянський простір, або пострадянські держави – журналістські кліше на позначення 15 країн, які раніше входили до Радянського Союзу та набули незалежності після його розпаду: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.

Зазначені терміни ввів у вжиток радянський політолог Альгіс Празаускас у статті "СНД як постколоніальний простір", що була опублікована 7 лютого 1992 року в російській "Независимой газете".

На початку липня на сайті Кремля вийшла об'ємна "стаття" президента РФ Володимира Путіна – "Про історичну єдність росіян та українців", у якій він заявив, що західні країни культивують в Україні якийсь проєкт "антиРосія", аби перетворити нашу країну на "бар'єр між Європою і РФ", та вже вкотре згадав добрим словом Радянський Союз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський похвалив хазяїна Кремля Володимира Путіна, що він опублікував статтю про Україну українською мовою, проте нагадав йому, що Україна і РФ не братні народи.

Ми також писали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав внести статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як одну з обов'язкових тем для занять російських військовослужбовцівз військово-політичної підготовки.