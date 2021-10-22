Смертность от COVID-19 может перевалить за тысячу человек в сутки – Данилов

В стране продолжает увеличиваться статистика коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
Количество людей в Украине, которые умирают от коронавируса, может перевалить за тысячу человек и проблема именно в вакцинации.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании в пятницу, 22 октября.
"Те люди, которые болеют и они не умирают...У меня большая просьба ко всем, чтобы вы понимали. Что те люди, которые сегодня отправляются на кладбища – это люди, которые не прошли вакцинирование. 99,9% людей, которые не провакцинировались. Если дальше кто-то имеет желание отправлять туда своих родственников, близких, можете дальше делать вид, что этого делать не нужно. Это очень и очень важная вещь", – говорит Данилов.
По его словам, сегодня более чем достаточно вакцины.
"Вакцина есть любая и сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки – у нас будет очень большая-большая проблема", – добавил он.
В Украине выросли темпы COVID-вакцинации
В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.
С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 635 480 прививок.
За прошедшие сутки работали:
- 957 мобильных бригад по иммунизации;
- 3010 пунктов прививки;
- 349 центров вакцинации населения.
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