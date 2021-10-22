Смертність від COVID-19 може перевалити за тисячу чоловік на добу – Данилов

У країні продовжує збільшуватися статистика коронавіруса / Фото: Колаж: Сьогодні
Кількість людей в Україні, які вмирають від коронавіруса, може перевалити за тисячу чоловік і проблема саме в вакцинації.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на засіданні в п'ятницю, 22 жовтня.
"Ті люди, які хворіють і вони не вмирають...У мене велике прохання до всіх, щоб ви розуміли. Що ті люди, які сьогодні відправляються на кладовища – це люди, які не пройшли вакцинацію. 99,9% людей, які не є провакцинованими. Якщо далі хтось має бажання відправляти туди своїх родичів, близьких, можете далі робити вигляд, що цього робити не потрібно. Це дуже і дуже важлива річ", – говорить Данилов.
За його словами, сьогодні більш ніж достатньо вакцини.
"Вакцина є будь-яка і сьогодні, якщо наша країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу – у нас буде дуже велика-велика проблема", – додав він.
В Україні зросли темпи COVID-вакцинації
В Україні за 18 жовтня щеплення від коронавіруса зробили 193 069 чоловік.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 8 065 762 чоловік, з них отримали одну дозу 8 065 760 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 14 635 480 щеплень.
Упродовж минулої доби працювали:
- 957 мобільних бригад по імунізації;
- 3010 пунктів щеплення;
- 349 центрів вакцинації населення.
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