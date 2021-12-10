Снег и штормовой ветер: на выходных Украину накроет непогода – прогноз (карта)

Погода в Украине на 11 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 декабря, в Украине синоптики обещают теплую погоду, но с сильным и порывистым ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какая будет погода

Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе, утверждает синоптик. Ожидаются периодически мокрый снег и дождь. Это будет зависеть от температуры воздуха.

На востоке вероятность осадков наименьшая. Там стоит ожидать туманы. Также на всей территории Украины будет сильный и порывистый юго-восточный ветер.

Стоит ли ждать тепла?

Завтра столбики термометров днем будут колебаться от +4 до +9 градусов. Более холодная температура воздуха будет в западных областях. Там синоптики обещают максимум 3 градуса выше нуля.

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Прогноз погоды в Украине на 11 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Также самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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