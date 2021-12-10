Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Остаемся дома? Чего ждать от погоды на выходные – прогноз синоптиков

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 12:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики обещают на выходных похолодания по всей территории страны
Погода в Украине на выходных / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на выходных / Коллаж "Сегодня"

На этих выходных в Украине синоптики прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег и похолодания.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

Реклама

Чего стоит ожидать?

В стране восточные области почти не увидят даже дождей. Особенно под конец декабря. Синоптики обещают там пасмурную и сухую погоду. Такая она будет с 12-15 декабря и продержится до самого Нового года.

Остальные регионы должны ждать осадков и похолодания.

/ Фото: Сегодня

Реклама

Какая температура воздуха будет на выходных

Завтра, 11 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от 0 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 3-10 градусов выше нуля.

В северных регионах — 5-8 градусов. Теплее всего будет на юге Украины. Там синоптики обещают 10-15 градусов тепла.

Осадки будут в:

Реклама
  • Хмельницком
  • Кропивницком
  • Чернигове
  • Сумах
  • Черкассах
  • Киеве
  • Николаеве
  • Одессе
  • Херсоне

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр

В воскресенье, 12 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от -1 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 1-6 градусов выше нуля.

В северных регионах — 2-5 градусов. На юге Украины от 7-14 градусов тепла.

Осадки будут в:

  • Луцке
  • Ровном
  • Львове
  • Ужгороде
  • Ивано-Франковске
  • Хмельницком
  • Черновцах
  • Виннице
  • Житомире
  • Тернополе
  • Одессе

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр

Ранее мы писали:

  • Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света. Над возобновлением электроснабжения работали бригады облэнерго.
  • В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

66 035

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять