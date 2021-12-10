Остаемся дома? Чего ждать от погоды на выходные – прогноз синоптиков

Синоптики обещают на выходных похолодания по всей территории страны

Погода в Украине на выходных / Коллаж "Сегодня"

На этих выходных в Украине синоптики прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег и похолодания.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

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Чего стоит ожидать?

В стране восточные области почти не увидят даже дождей. Особенно под конец декабря. Синоптики обещают там пасмурную и сухую погоду. Такая она будет с 12-15 декабря и продержится до самого Нового года.

Остальные регионы должны ждать осадков и похолодания.

/ Фото: Сегодня

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Какая температура воздуха будет на выходных

Завтра, 11 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от 0 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 3-10 градусов выше нуля.

В северных регионах — 5-8 градусов. Теплее всего будет на юге Украины. Там синоптики обещают 10-15 градусов тепла.

Осадки будут в:

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Хмельницком

Кропивницком

Чернигове

Сумах

Черкассах

Киеве

Николаеве

Одессе

Херсоне

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр

В воскресенье, 12 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от -1 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 1-6 градусов выше нуля.

В северных регионах — 2-5 градусов. На юге Украины от 7-14 градусов тепла.

Осадки будут в:

Луцке

Ровном

Львове

Ужгороде

Ивано-Франковске

Хмельницком

Черновцах

Виннице

Житомире

Тернополе

Одессе

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря. Скрин: сайт Укргидрометцентр

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