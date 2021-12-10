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СЬОГОДНІ Новини України

Залишаємося вдома? Чого чекати від погоди на вихідні – прогноз синоптиків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 12:23
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Синоптики обіцяють на вихідні похолодання по всій території країни
Погода в Україні на вихідні / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на вихідні / Колаж "Сьогодні"

Цими вихідними в Україні синоптики прогнозуютьпохмура погоду, мокрий сніг та похолодання.

Про це йдеться у матеріал сайту "Сьогодні".

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Чого варто очікувати?

У країні східні області майже не побачать навіть дощів. Особливо під кінець грудня. Синоптики обіцяють там похмуру та суху погоду. Така вона буде з 12-15 грудня і протримається до Нового року.

Інші регіони повинні чекати опадів та похолодання.

/ Фото: Сьогодні

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Яка температура повітря буде на вихідних

Завтра, 11 грудня, на заході стовпчики термометрів коливатимуться вдень від 0 до +7 градусів. На сході варто очікувати 3-10 градусів вище за нуль.

У північних регіонах – 5-8 градусів. Найтепліше буде на півдні України . Там синоптики обіцяють 10-15 градусів тепла.

Опади будуть у:

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  • Хмельницькому
  • Кропивницькому
  • Чернігові
  • Сумах
  • Черкасах
  • Києві
  • Миколаєві
  • Одесі
  • Херсоні

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня. Скрін: сайт Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня. Скрін: сайт Укргідрометцентр

У неділю, 12 грудня, на заході стовпчики термометрів коливатимуться вдень від -1 до +7 градусів. На сході варто очікувати 1-6 градусів вище за нуль.

У північних регіонах – 2-5 градусів. На півдні України від 7-14 градусів тепла.

Опади будуть у:

  • Луцьку
  • Рівному
  • Львові
  • Ужгороді
  • Івано-Франківську
  • Хмельницькому
  • Чернівцях
  • Вінниці
  • Житомирі
  • Тернополі
  • Одесі

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня. Скрін: сайт Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 12 грудня. Скрін: сайт Укргідрометцентр

Раніше ми писали:

  • Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителітрьох областей залишились без світла. Над поновленням електропостачання працювали бригади обленерго.
  • У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок. Гори вкриті снігом, а над ними – жодної хмари.

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