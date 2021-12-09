Снова непогода: где в Украине завтра ждать туман и дождь со снегом (карта)

Погода в Украине на 10 декабря/Коллаж "Сегодня"
Завтра, 10 декабря, в Украине синоптики прогнозируют штормовой ветер, дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будет ветер и осадки
Юго-восточный ветер может завтра по всей стране достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным.
Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в западной части. Большая часть Украины в пятницу от осадков воздержится. Также будут туманы и гололедица.
Где будет тепло
Температура воздуха 10 декабря ожидается высокой. В течение дня в большинстве областей от +5 до +9 градусов.
На юге температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а в Крыму – до +15 градусов.
Холоднее будет в западных областях. Там столбики термометров поднимутся максимум до +4 градусов.
Украину атакует непогода
На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.
В скользкий период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
- Обходите металлические крышки люков;
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Читайте также
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света
- В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет.