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Украину "атакует" непогода: рассказываем, как уберечь себя на дорогах

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 14:56
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В "скользкий" период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам
В Украине будет опасная погода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будет опасная погода. Фото: коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня на всей территории Украины наблюдается гололед на дорогах и налипание мокрого снега. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными.

Подробнее о том, как обезопасить себя в непогоду – читайте далее в материале "Сегодня".

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В Украину надвигается опасность

На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снег и уровень опасности – желтый.

В "скользкий" период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
  • Обходите металлические крышки люков;
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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Погода в Украине

В среду, 8 декабря, в Украине прогнозируется холодная погода. Временами ожидаются осадки.

Снег прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а мокрый снег будет дождь в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Ожидается дождь на территории Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также в Крыму. В остальных регионах будет облачно. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от -4 до +1 градуса. На востоке следует ожидать 6-9 градусов тепла.

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В северных регионах – от -3 до +9 градусов. На юге будет 7-12 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, -2-0 градусов, а в Симферополе будет дождь, +10-12 градусов.

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