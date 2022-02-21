Снова РФ? Украинские сайты снова могут атаковать хакеры: дата

В Украине снова могут быть кибератаки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине уже во вторник, 22 февраля, могут повториться масштабные кибератаки.

Об этом сообщили на сайте CERT-UA.

Реклама

Подробности

На сайте Raidforums было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля. Обсуждение по данной ссылке удалено.

В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.

Реклама

Сообщение на сайте Raidforums

Хакерская атака на Украину

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков.

Не работали такие ресурсы

Министерства образования и науки;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Министерства юстиции Украины;

Министерства финансов;

Министерства молодежи и спорта;

Министерства инфраструктуры;

Министерства цифровой трансформации;

Министерства информационной политики.

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Реклама

15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступило в силу немедленно и продлится минимум до конца месяца.

Месяц назад в ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.

В начале февраля Сенат США рассматривал возможность введения санкций против Российской Федерации за постоянные кибератаки на Украину.