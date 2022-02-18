Атака имела ограниченный эффект, но заложила основу для дальнейших кибератак

Кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры Украины может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

За кибератаками, направленными против Министерства обороны Украины и банков в Украине в начале этой недели, стоят российские правительственные хакеры. Об этом заявила Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, сообщает издание The hill.

По ее словам, Россия несет ответственность за атаки, о которых сообщалось в Украине на этой неделе.

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Нойбергер сказал, что администрация Байдена поделилась основной разведывательной информацией, подтверждающей атрибуцию, с Украиной.

"По нашим оценкам, Россия несет ответственность за DDoS-атаки, которые произошли ранее на этой неделе. США узнали, кто совершил атаку на банки Украины", – сказал Нойбергер.

Хакерская атака на Украину

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков.

Не работали такие ресурсы

Министерства образования и науки;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Министерства юстиции Украины;

Министерства финансов;

Министерства молодежи и спорта;

Министерства инфраструктуры;

Министерства цифровой трансформации;

Министерства информационной политики.

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступило в силу немедленно и продлится минимум до конца месяца.

Месяц назад в ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.

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В начале февраля Сенат США рассматривал возможность введения санкций против Российской Федерации за постоянные кибератаки на Украину.