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США узнали, кто совершил атаку на банки Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 22:53
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Атака имела ограниченный эффект, но заложила основу для дальнейших кибератак
Кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры Украины может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск
Кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры Украины может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

За кибератаками, направленными против Министерства обороны Украины и банков в Украине в начале этой недели, стоят российские правительственные хакеры. Об этом заявила Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, сообщает издание The hill.

По ее словам, Россия несет ответственность за атаки, о которых сообщалось в Украине на этой неделе.

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Нойбергер сказал, что администрация Байдена поделилась основной разведывательной информацией, подтверждающей атрибуцию, с Украиной.

"По нашим оценкам, Россия несет ответственность за DDoS-атаки, которые произошли ранее на этой неделе. США узнали, кто совершил атаку на банки Украины", – сказал Нойбергер.

Хакерская атака на Украину

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков.

Не работали такие ресурсы

  • Министерства образования и науки;
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
  • Министерства юстиции Украины;
  • Министерства финансов;
  • Министерства молодежи и спорта;
  • Министерства инфраструктуры;
  • Министерства цифровой трансформации;
  • Министерства информационной политики.

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступило в силу немедленно и продлится минимум до конца месяца.

Месяц назад в ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.

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В начале февраля Сенат США рассматривал возможность введения санкций против Российской Федерации за постоянные кибератаки на Украину.

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