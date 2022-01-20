Снова в опасности? Во всех школах Ровно ищут взрывчатку

Все школы Ровно проверяют правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуируют.
Об этом пишет Суспільне.
По состоянию на 14:00 из учебных заведений эвакуируют детей. Специалисты будут обследовать здания.
По словам пресс-секретаря полиции области Марии Юстицкой, сообщение поступило на электронную почту ГСЧС Ровенской области в 13:00. Эвакуацию проводят из всех 38 заведений.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу№6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
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