Знову в небезпеці? В усіх школах Рівного шукають вибухівку

Всі школи Рівного перевіряють правоохоронці. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито мінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуюють.
Про це пише Суспільне.
Станом на 14:00 із навчальних закладів евакуюють дітей. Фахівці обстежуватимуть будівлі.
За словами речниці поліції області Марії Юстицької, повідомлення надійшло на електронну пошту ДСНС Рівненської області о 13:00. Евакуацію проводять з усіх 38 закладів.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня у Хмельницькому "замінували" школу№ 6. Повідомлення надійшло до поліції.
- До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновані.
- У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано з постійними загрозами мінування навчальних закладів.
- 12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.
Раніше ми писали:
- Реальна загроза чи диверсія? Психолог про причини масових "мінувань" в Україні.
- Як вижити в "замінованій" будівлі – поради психолога.