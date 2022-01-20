Знову в небезпеці? В усіх школах Рівного шукають вибухівку

Всі школи Рівного перевіряють правоохоронці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито мінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуюють.

Про це пише Суспільне.

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Станом на 14:00 із навчальних закладів евакуюють дітей. Фахівці обстежуватимуть будівлі.

За словами речниці поліції області Марії Юстицької, повідомлення надійшло на електронну пошту ДСНС Рівненської області о 13:00. Евакуацію проводять з усіх 38 закладів.

Хвиля "мінувань" в Україні

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