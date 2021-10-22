Со скандалами и полицией: сколько пассажиров не пустили в поезда из-за новых правил

Проводники проверяют наличие всех необходимых документов при входе в поезд. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина второй день живет по новым правилам перевозок. Многих пассажиров уже не пустили на поезда без COVID-сертификатов или экспресс-тестов на отсутствие коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрализныци".
Кто не смог поехать
175 пассажиров не допущены в поезда. У них не было необходимых документов.
Кроме того, были конфликтные ситуации. Для их урегулирования к поездам 25 раз вызвали представителей Национальной полиции.
Новые правила
С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:
- сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Проводники отправляют вакцинироваться
Вчера, в первый день вступления в силу новых правил перевозок, мы поехали на Центральный вокзал Киева. Там зафиксировали, как непривитых пассажиров без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста проводники отправляют к главному холлу делать экспресс-тест на ковид.
Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать. Девушка плакала и просила ее пропустить в поезд. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.
Очереди на вокзалах
Сайт "Сегодня" зафиксировал огромные очереди на тестирование на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Десятки людей стоят с чемоданами в очередях, чтобы пройти тестирование и попасть на свои поезда. Пункт тестирования развернут непосредственно в холле на входе на вокзал. Кроме того, на центральном вокзале Киева можно вакцинироваться прямо перед поездкой. Центры вакцинации и тестирования разворачивают на вокзалах по всей стране.
Где есть центры вакцинации и тестирования. Фото: УЗ
Ранее мы писали:
- Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором мы рассказываем, что происходит с транспортом в Украине после ужесточения правил перевозок.
- "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты, где можно сдать экспресс-тесты.