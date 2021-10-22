Зі скандалами і поліцією: скількох пасажирів не пустили в поїзди через нові правила

Провідники перевіряють наявність усіх необхідних документів при вході в поїзд. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна другий день живе по новим правилам перевезень. Багатьох пасажирів вже не пустили на поїзди через відсутність COVID-сертифікатів або експрес-тестів на відсутність коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба "Укралізниці".

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Хто не зміг поїхати

175 пасажирів не допущено до поїздів. У них не було необхідних документів.

Крім того, були конфліктні ситуації. Для їхнього врегулювання до поїздів 25 разів викликали представників Національної поліції.

Нові правила

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:

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сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Провідники відправляють вакцинуватися

Вчора, в перший день набуття чинності нових правил перевезень, ми поїхали на Центральний вокзал Києва. Там зафіксували, як нещеплених пасажирів без довідки з негативним результатом ПЛР-тесту провідники відправляють до головного холу робити експрес-тест на ковід.

Однак пасажирка поїзда Київ – Харків приїхала занадто пізно і просто не встигла б його зробити. дівчина плакала і просила її пропустити в поїзд. Провідникові вона пообіцяла, що виправиться і "все зробить" в Харкові.

Черги на вокзалах

Сайт "Сьогодні" зафіксував величезні черги на тестування на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Десятки людей стоять з валізами в чергах, щоб протестуватися і потрапити на свої потяги. Пункт тестування розгорнуто безпосередньо у холі на вході до вокзалу. Крім того, на центральному вокзалі Києва можна вакцинуватися прямо перед поїздкою. Центри вакцинації та тестування розгортають на вокзалах по всій країні.

Де є центри вакцинації та тестування. Фото: УЗ

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