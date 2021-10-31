Солнечно, но местами мороз ночью: прогноз погоды на 31 октября (карта)

Дождей не предвидится. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в воскресенье, 31 октября, будет солнечной и без осадков. Правда, фактически во всех областях будет на несколько градусов холоднее, чем 30 октября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Дождей не предвидится. Ночью в большинстве регионов опустятся заморозки.

На Западе в воскресенье, 31 октября, будет теплая погода – в среднем +12...+14 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в центральной Украине, в восточном регионе и в других областях.

Правда в некоторых восточных и западных областях синоптики ночью прогнозируют похолодание, в частности:

В Киеве ясно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

"Погодные качели" в Украине

На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов, сообщали синоптики. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплело. А вот в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

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