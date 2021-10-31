Сонячно, але місцями мороз вночі: прогноз погоди на 31 жовтня (мапа)

Дощів не передбачається. Колаж "Сьогодні".

Погода в Україні в неділю, 31 жовтня, буде сонячною та без опадів. Щоправда, фактично у всіх областях буде на кілька градусів холоднішим, ніж 30 жовтня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Дощів не передбачається. Вночі у більшості регіонів опустяться заморозки.

На Заході у неділю, 31 жовтня, буде тепла погода – у середньому +12…+14 градусів. Аналогічна ситуація спостерігається у центральній Україні, у східному регіоні та в інших областях.

Щоправда, в деяких східних та західних областях синоптики вночі прогнозують похолодання, зокрема:

У Києві зрозуміло, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.

"Погодні гойдалки" в Україні

Цього тижня в Україні Температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім упаде до +8 градусів, повідомляли синоптики. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потеплішало. А ось у неділю, 24 жовтня, розпочнеться суттєве похолодання.

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