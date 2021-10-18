В Україні очікуються "погодні гойдалки": свіжий прогноз від синоптикині

Температура повітря спочатку різко підніметься, але потім впаде до +8 градусів

В Україні очікуються "градусні гойдалки". Фото: колаж "Сьогодні"

Цього тижня в Україні очікуються "градусні гойдалки". Температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура знизиться

Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище 7-12 градусів тепла, а вночі до невеликих "мінусів".

Кілька днів очікується тепло

З середи, 20 жовтня, 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Температура повітря досягне 15-18 градусів тепла.

У ці ж дні тепло очікується і в Києві, 14-18 градусів тепла.

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Де буде холодно?

У Києві синоптикиня не прогнозує опади. У вівторок, 19 жовтня, буде холодно – 8-9 градусів тепла.

23 жовтня, починаючи з західних і північних областей, прийде справжнє холодне повітря. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться суттєве похолодання.

Цього тижня в Україні очікуються "градусні гойдалки"

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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