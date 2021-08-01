Состояние совсем неудовлетворительное. Адвокат Чауса рассказал, как чувствует себя судья

Кравец говорит, по отношению к его подзащитному службы ведут себя профессионально, но в коммуникации произошел "провал"

Чаус нашелся в СБУ. Коллаж "Сегодня"

судья Николай Чаус, который на днях нашелся в селе в Винницкой области, в настоящее время находится в СБУ под наблюдением медиков. Однако где именно он находится, его адвокат Ростислав Кравец не раскрывает.

О состоянии своего подзащитного Кравец рассказал в эфире "Украина 24".

"Главное, что он жив. Состояние у него, на мой взгляд, совсем неудовлетворительное. Я думаю, психологическая помощь ему также нужна. Что касается медицинской помощи, чтобы восстановить состояние здоровья, она настоятельно необходима. И врачи в данный момент должным образом ее оказывают", – отметил Кравец.

Представители Офиса президента или Генеральной прокуратуры на связь с адвокатом или семьей судьи не выходили. Кравец общается с детективами НАБУ и представителями СБУ.

Больших подробностей Кравец не разглашает. Лишь отметил, что теперь понимает всю таинственность появления Чауса и анонсирует, что когда-то судья выйдет к общественности и сможет рассказать, что с ним происходило в течение этого времени.

Ранее Кравец рассказал, что после почти двух суток поисков смог пообщаться с Чаусом.

Кто такой Чаус и почему его искали?

Детективы НАБУ поймали судью Чауса на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых – это произошло 5 лет назад, 9 августа 2016 года. Через месяц он покинул территорию Украины и был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по запросу Украины в Молдове.

5 апреля 2021 министр внутренних дел Молдовы Павел Войко заявил о похищении Чауса. А 30 июля он неожиданно нашелся в Винницкой области. За ним приехали сотрудники СБУ. Также за ним "охотятся" работники НАБУ – у них Чаус числится в розыске.

Напомним, в СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Также мы показывали, как работники НАБУ пытались остановить авто СБУ, которое якобы везло Чауса в свой офис.