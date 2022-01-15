Сотни домов без света, есть первый погибший: что непогода творит в Украине (обновляется)

В Украине сильные порывы ветра сносят все на своем пути / Фото: Коллаж: Сегодня

Всю Украину накрыл сильный ветер, который второй день валит деревья, сносит электроопоры и рекламные щиты. Также со вчерашнего дня ряд населенных пунктов остался без электричества.

Подробнее о том, что натворила непогода, читайте далее в материале "Сегодня".

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09:00: В Сумской области, по сообщению ГСЧС, обесточены 160 населенных пунктов, из которых 7 – частично. Над ликвидацией последствий аварий трудятся 19 бригад "Сумыоблэнерго".

08:17: В поселке Сосница (Черниговская область) из-за шквального ветра разрушена кровля детского сада "Солнышко".

Сейчас определяются объемы ущерба и оптимальный вариант восстановления кровли

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08:00: По состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1418 населенных пунктов в 16 областях. Об этом говорится в справке ГСЧС.

В Украине без света осталось много населенных пунктов / Фото: ГСЧС

Во Львовской области обесточены 226 сел, в Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 2 , Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

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От непогоды больше всего пострадали деревья и электроопоры / Фото: ГСЧС

Что натворила непогода 14 января

Вчера в Харькове ветер разорвал флаг Украины на стометровом флагштоке, авиарейсы задерживались. Одно из сваленных за ночь деревьев преградило проезд в роддом.

на стометровом флагштоке, авиарейсы задерживались. Одно из сваленных за ночь деревьев преградило проезд в роддом. В некоторых городах снесли новогодние елки : праздничные деревья упали в частности в Александрии в Кировоградской, Черниговской и Сумской областях.

: праздничные деревья упали в частности в Александрии в Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. В Черновцах сорвало кровлю с крыши кинотеатра, возле него ограничили движение. В части города выключили уличное освещение во избежание поражения током людей.

Ряд населенных пунктов остались без электричества. Больше обесточило в северных областях, в частности в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Поздно вечером на улице Верховинной в Киеве из-за сильного ветра тополь рухнул прямо на припаркованные авто , при этом в одном из них, Peugeot, на момент ЧП находилось два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован.

, при этом в одном из них, Peugeot, на момент ЧП находилось два человека. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован. Сильный ветер свалил одиночные деревья на автомобильные дороги в Прикарпатье. Потребовалась помощь спасателей.

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