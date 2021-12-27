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Спад заболеваемости. За сутки в Украине подтвердили около 2 тыс. новых COVID-случаев

Юлия Гаврилюк
27 декабря, 08:13
За все время пандемии в Украине заболело – 3 646 988 человек, а летальных случаев – 94 971

В Украине улучшилась COVID-ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1864 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 138, медработников – 12).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1053 человека, также зафиксировали 133 летальных случая. Кроме этого, выздоровели 4527 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 432 739 человек. Всего проведено 16 678 842 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91;
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали:

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