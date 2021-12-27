Спад заболеваемости. За сутки в Украине подтвердили около 2 тыс. новых COVID-случаев

В Украине улучшилась COVID-ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1864 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 138, медработников – 12).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 1053 человека, также зафиксировали 133 летальных случая. Кроме этого, выздоровели 4527 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 432 739 человек. Всего проведено 16 678 842 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали: