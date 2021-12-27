Спад заболеваемости. За сутки в Украине подтвердили около 2 тыс. новых COVID-случаев

В Украине улучшилась COVID-ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1864 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 138, медработников – 12).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 1053 человека, также зафиксировали 133 летальных случая. Кроме этого, выздоровели 4527 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 432 739 человек. Всего проведено 16 678 842 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах
- г. Киев – 256;
- Винницкая область – 54;
- Волынская область – 91;
- Днепропетровская область – 55;
- Донецкая область – 119;
- Житомирская область – 132;
- Закарпатская область – 62;
- Запорожская область – 59;
- Ивано-Франковская область – 67;
- Киевская область – 131;
- Кировоградская область – 57;
- Луганская область – 1;
- Львовская область – 56;
- Николаевская область – 42;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 39;
- Ровенская область – 50;
- Сумская область – 38;
- Тернопольская область – 91;
- Харьковская область – 64;
- Херсонская область – 24;
- Хмельницкая область – 39;
- Черкасская область – 135;
- Черновицкая область – 47;
- Черниговская область – 72.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- Новый смертоносный вариант штамма "Дельта" обнаружили в шести областях Украины – список.
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