Спецназ ВСУ сделал селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники (фото)

Элита украинской армии расправилась с бандой Кадырова. Коллаж "Сегодня"

Элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику. Фото их трофеев появилось в Сети.

"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки. Мы украинцы – потомки УПА (Украинской повстанческой армии. – Ред.). Когда мы заходим в лес – враги готовятся к смерти", – говорится в сообщении.

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Напомним, вчера бойцы ССО выступили с предупреждением для оккупантов – армия Украины больше не берет в плен российских артиллеристов.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей "любимой" тактике – удары по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате чего погибли восемь человек.

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Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

А трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.