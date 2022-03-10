Спецназ ВСУ захватил российский "Панцирь" (фото)

Россия остается без техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты теряют не только личный состав, но и технику. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на своей странице в Facebook.

"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

Враг несет потери

10 марта украинские военные захватили 10 российских танков.

Реклама

Техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором в период военного положения могут привлекаться для защиты нашей территории и граждан.

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:

Танк Т-80БВМ

Танк Т-72В3

БТР-80

БТР-82А

Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"

Бронеавтомобиль "Тайфун"

Бронеавтомобиль "Тигр"

БМП

Самоходная гаубица САУ 2С19

ТОС-1А "Солнцепек"

ЗРПК "Панцирь"

ЗРК "Бук"

Зенитная ракетная система С-300

Зенитная ракетная система С-400

15-й день войны в Украине