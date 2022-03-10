ВСУ захватили 10 танков российских оккупантов

В Черниговской области украинские военные одержали победу в бою

Украинские военные забрали технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные захватили 10 российских танков. Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

"Военные части и подразделения оперативного командования "Північ" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялось сражение с превосходящими силами противника", — говорится в сообщении.

В результате этого боя ВСУ теперь имеет 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину, сообщило командование.

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