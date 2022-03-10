ЗСУ захопили 10 танків російських окупантів

Українські військові захопили десять російських танків. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, за їхніми словами, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього бою ЗСУ тепер має 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину, повідомило командування.
Ситуація в Україні
- Українські міста продовжують оборонятися від російських загарбників. Найскладніша ситуація залишається у Харківській, Сумській областях, а також на півдні країни.
- Під Броварами ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.
- У Дніпропетровській області військові РФ завдали ракетного удару по аеропорту в Лозоватці. За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.
- Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.
- На війну з Україною Росія вже кидає приватні охоронні фірми — про це розповів приватний охоронець із РФ, який потрапив у полон до українських силовиків.
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