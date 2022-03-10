ЗСУ захопили 10 танків російських окупантів

На Чернігівщині українські військові здобули перемогу у бою

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Українські військові захопили десять російських танків. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, за їхніми словами, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього бою ЗСУ тепер має 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину, повідомило командування.

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