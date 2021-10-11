"Спутник V" – не приговор: жители ОРДЛО и Крыма могут привиться от COVID-19 в Украине

Вакцинация жителей ОРДЛО и Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма, которые привились российским "Спутником V", могут снова вакцинироваться другими препаратами на территории Украины.
Об этом заявил телеканалу "Дом" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Как могут вакцинироваться в Украине жители Донецкой и Луганской областей?
"Спутник V" — это неподтвержденная Всемирной организацией здравоохранения вакцина. Таким образом, по словам Радуцкого, это недействующее вещество, судя по цифрам заболевших коронавирусом на сегодняшний день в России.
"Поэтому ничего плохого не случится, если жители ОРДЛО и Крыма приедут сюда, к себе домой — в Украину, и провакцинируются зарегистрированными, признанными в мире вакцинами. Вреда их здоровью не будет", — подчеркнул Радуцкий.
Вакцинация в Украине на сегодняшний день
С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человек, из них получили одну дозу 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 135 032 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививок.
По состоянию на 11 октября за сутки 39 060 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 19 277 человек, а полностью иммунизированы – 19783 человека.
В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость
Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.
"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.
"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.
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