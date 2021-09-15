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Коронавирус. В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 сентября, 21:55
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Виктор Ляшко рассказал, какие факторы влияют на увеличение заболеваемости COVID-19
Министр здравоохранения рассказал о новом факторе, который подстегивает коронавирус / Коллаж "Сегодня"
Министр здравоохранения рассказал о новом факторе, который подстегивает коронавирус / Коллаж "Сегодня"

Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время интервью на "24 канале".

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"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

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"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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