Староста села Чауса не видел. Версия обнаружения судьи не подтверждается

Валерий Грунькивский прокомментировал "Сегодня" новости о его участии в судьбе судьи

Где было сделано фото Чауса, пока не известно. Коллаж "Сегодня"

Староста села Мазуровка Винницкой области Валерий Грунькивский не встречал сегодня судью Николая Чауса. Об этом он рассказал в комментарии новостям "Сегодня".

Ранее СМИ сообщили якобы со слов Валерия Грунькивского, что Чауса приняли в сельсовете, однако староста судью не видел и вообще весь день находился далеко от села.

"Я ничего не знаю, я сейчас очень далеко от населенного пункта. Мы копаем колодец. Я там не был, близко меня там не было", – говорит Грунькивский.

Встречался ли с Чаусом кто-то из коллег, староста не знает. Говорит, что про ситуацию узнал со слов других людей и судью лично не знает. И даже не видел его фотографию в трусах, которую распространили в СМИ, поэтому не может подтвердить, что она была сделана в сельсовете.

Что предшествовало

3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.

После обнаружения в Винницкой области Чаус опять "исчез". По данным "Сегодня", его везут в Киев – в управление СБУ. Адвокаты и НАБУ, которое также разыскивает Чауса, не знают о его местонахождении. Служба безопасности событие пока не прокомментировала.